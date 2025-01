Finale der "Resonanzen": Jubel für Händels "Susanna"

Das Werk changiert zwischen Oper und Oratorium, bahnt das Geschehen mit einer ausladenden Ouvertüre an, die in eine bedächtige Chorpassage übergeht. Butt weiß, wie man diese Musik feinst nuanciert in all ihren Schattierungen zum Leuchten bringt. Jede Passage lotet er mit seinem formidablem Barock-Ensemble aus. Exzellent die beiden Holzbläserinnen.

1995 hatte der Musikwisschafter die Formation gegründet. Gespielt wird auf historischen Instrumenten.