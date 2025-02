Filmregisseur Ruggia des sexuellen Missbrauchs schuldig gesprochen

Ein französisches Gericht hat am Montag den französischen Filmregisseur Christophe Ruggia für schuldig befunden, die Schauspielerin Adele Haenel sexuell missbraucht zu haben, als diese minderjährig war. Ruggia wurde in dem seit Anfang Dezember des Vorjahres laufenden Prozess zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt, von der zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt wurden. Zudem muss er 15.000 Euro an Haenel zahlen.

Haenel hatte dem Filmemacher vorgeworfen, sie als Minderjährige wiederholt missbraucht zu haben. Die Schauspielerin hatte diese Vorwürfe, die der Regisseur zurückwies, 2019 öffentlich gemacht und war damit zu einer Vorreiterin der MeToo-Bewegung in Frankreich geworden.