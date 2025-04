Filmkritikzu "Sing Sing": Theaterspielen im Gefängnis

Der Großteil der Besetzung besteht aus Laiendarstellern – ehemaligen Insassen, die an der Kunstoffensive teilgenommen haben und heute frei sind. Hauptdarsteller Colman Domingo brachte der Film eine Oscarnominierung ein: Nachdem der Vorhang gefallen und der Applaus verklungen ist, kehrt er als John „Divine G“ Whitfield wieder in seine Zelle im Hochsicherheitsgefängnis Sing Sing zurück.

Hier verbüßt er eine langjährige Haftstrafe wegen eines Mordes, den er – so erzählt er – nicht begangen hat. Das Häftlingstheater ist sein einziger Lichtblick im eintönigen und von stiller Verzweiflung geprägten Gefängnisalltag. Nur auf der Bühne gelingt es ihm, sich in ein Leben in Freiheit zu versetzen. Ohne hohe Mauern. Der Film basiert auf wahren Ereignissen und demonstriert eindrucksvoll, was Kunst alles kann.

INFO: USA 2023. 107 Min. Von Greg Kwedar. Mit Colman Domingo, Clarence Maclin, Paul Raci.