Filmkritik zu "Wenn Angst hast, nimmst du ...": Eliteschule als Ort der Scham

Von Susanne Lintl

Es ist nicht leicht, wenn man aus einer armen Familie kommt. Das muss Anna erfahren, als sie von einem Gymnasium im 21. Wiener Gemeindebezirk in eine Eliteschule in der Innenstadt wechselt. Die Mitschülerinnen schneiden sie, weil sie nicht so gekleidet ist wie sie, weil sie nicht so spricht wie sie und sich nicht für dieselben Dinge interessiert. Zum Skikurs kann Anna nicht mit, weil ihre Mama einfach das Geld dafür nicht aufbringt. Sie muss vorgeben, krank zu sein.