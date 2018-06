Filmkritik zu "The Strangers: Opfernacht": Mordender Leinensack

Zehn Jahre sind eine lange Zeit für das Sequel eines Thrillers. So lange dauerte es jedenfalls, bis sich US-Regisseur Bryan Bertino zu einer Fortsetzung seines erfolgreichen Horrorfilms „The Strangers“ aufraffen konnte – wenngleich auch nur als Drehbuchautor.

In Teil 1 war ein junges Paar in das tödliche Katz-und-Maus-Spiel von drei Maskierten geraten. Bertino hatte sich dazu von Michael Hanekes Film „Funny Games“ inspirieren lassen, der Ende der 1990er-Jahre für hitzige Debatten über die Darstellung von Gewalt gesorgt hatte. Hanekes Antagonisten waren zwei gelangweilte Wohlstands-Teenager, die eine Familie in deren eigenem Haus zu Tode quälen. Erneut greift nun Nachfolge-Regisseur Johannes Roberts dieses Szenario auf. Aber ganz offensichtlich ist er diesmal nicht an einer Fortsetzung des von Haneke begonnenen, intellektuellen Diskurses interessiert. Er will diesmal genau das, was Haneke um jeden Preis zu verhindern suchte: Unterhaltung durch Schockelemente.