Filmkritik zu "Slow": Choreografie einer zärtlichen Annäherung

Es ist ein unglaublich zärtlicher Film um Nähe und Zuneigung, den die litauische Regisseurin Marija Kavtaradze hier auftischt. Sie umkreist ihre Figuren und lässt sie nie aus dem Blick. So entsteht eine Paar-Intensität, die einen ganz eigenen Sog entwickelt. Leider ist es so: Kein Sex in einer Beziehung wird auf Dauer zum Problem.

INFO: LT/E/S 2023. 108 Min. Von Marija Kavtaradze. Mit Greta Grineviciute, Kestutis Cicenas.