Filmkritik zu "One for the Road": Charming Boy unter Alkoholeinfluss

Überzeugend spielt er den Wechsel vom feucht-fröhlichen Charming Boy, der unter zu viel Alkoholeinfluss zur überkandidelten Nervensäge eskaliert und schließlich in den einsamen Entzugsmomenten als selbstmitleidiger Sack in sich zusammenfällt. Trotzdem kann dieser Film nicht mit der Kraft mithalten, mit der Thomas Vinterberg in „Der Rausch“ das Tabu-Thema Alkoholismus bewältigte; dafür ist er leichter konsumierbar. Allerdings kommt die Handlung nur langsam in die Gänge. Vor allem weil Mark eine gefühlte Ewigkeit braucht, bis er die Tragweite seines (Alkohol-)Problems erkennt. Gabriele FlossmannOne for the Road.

INFO: D 2023. 116 Min. Von Markus Goller. Mit Frederick Lau, Nora Tschirner.