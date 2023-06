Filmkritik zu "Mavka – Hüterin des Waldes": Eintauchen in die ukrainische Sagenwelt

Von Gabriele Flossmann

Das Animationsabenteuer wurde im vergangenen Jahr – bereits unter Kriegsbedingungen – fertiggestellt und brach alle Rekorde. Kein Film war in der Ukraine je so erfolgreich wie dieser. In einer Zeit, in der etliche Kinos zerstört oder geschlossen sind, traf diese Fantasy-Story als optimistisch-kulturelles Lebenszeichen genau den Punkt.