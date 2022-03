Filmkritik zu "Häschenschule 2": Im Dialekt sprechen wie Schweinchen Babe

Filmkritik zu "Der Wolf und der Löwe“: Ein kleiner Löwe fällt in die Arme einer Pianistin

Ein Wolf, ein Löwe und eine junge Frau werden zu besten Freunden. Das Kennenlernen der drei höchst unterschiedlichen Kreaturen steht zunächst unter einem Unstern: Der Löwe sollte an einen Zirkus verscherbelt werden, um dort durch brennende Reifen zu springen. Als das Flugzeug, das ihn aus der Wildnis holt, abstürzt, fällt der kleine Löwe buchstäblich in die Arme der jungen Alma. Sie ist Pianistin und liebt die Musik ebenso wie die Natur. Aber wie es eben die Natur so will, ist der Löwe schon bald 150 Kilogramm schwer – und der Wolf ist auch gewachsen.