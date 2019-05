Filmkritik zu "Glam Girls – Hinreissend verdorben": Auf Millionenfang

Männer wollen nur das eine. Geld. Davon erzählen Gangster-Movies in unzähligen Varianten. Geld, das die Frauen nicht brauchen, weil es – so trällerte schon Marilyn Monroe – Diamanten sind, die als Frauenversteher taugen. Am besten geschenkt. Von Männern! Dieses „Happy End“ vieler Filme sollte längst abgedankt haben – spätestens seit Beginn der #MeToo-Debatte.

Dieses Remake der Gaunerkomödie „Zwei hinreißend verdorbene Schurken“ (1988) sollte unter dem Titel „Nasty Women“ in die Kinos kommen. In Anlehnung an Trump, der im Wahlkampf Hillary Clinton so beschimpfte. Als Zeichen dafür, dass sie sich nicht mehr alles gefallen lassen, ist „Nasty Women“ für US-Frauen zum feministischen Schlachtruf geworden. Was Hollywood bewog, den Titel des Films zu ändern. Für Hollywood bedeutet dieser Schlachtruf nämlich auch, dass Schauspielerinnen Rollen spielen wollen, in denen sie an Männern ihr Mütchen kühlen können – und nicht nur umgekehrt. Für die gleiche Gage wie ihre Kollegen.