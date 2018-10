Filmkritik zu "Ex Libris": Zugang zur Welt des Buches

Literatur ins Kino zu bringen gehört zu den schwierigsten Aufgaben für Filmemacher. Wie schwierig muss es aber sein, einen spannenden Film zu drehen, wenn die geschriebenen Worte zwischen den Buchdeckeln verbleiben? Für Frederick Wiseman, den mittlerweile 87-jährigen und vielfach preisgekrönten Humanisten des Kinos, ist dies offenbar kein Problem. Davon zeugt sein neuester Film, in dem er Einblicke in die Welt der New York Public Library bietet. Mit 92 Zweigstellen und mehr als 51 Millionen Medien ist das 1911 eröffnete Haus eine der größten Bibliotheken der Welt. Bis heute muss die New York Public Library Jahr für Jahr um Sponsoren-Gelder buhlen, um den Betrieb aufrecht halten zu können. Diesbezügliche Gremiensitzungen werden im Film ebenso ausführlich mit der Kamera begleitet, wie die Leseförderung von ärmeren Kindern in den Randbezirken von New York.