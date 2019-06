Filmkritik zu "Ein Becken voller Männer": Schwimmen gegen Midlife-Krise

Sie sollten ihre Bäuchlein ruhig vorzeigen, hat Regisseur Gilles Lellouche seine Schauspielstars, allen voran Mathieu Amalric, vor dem Dreh wissen lassen. Waschbrettbäuche seien gar nicht erwünscht. Wer hat die auch schon im wirklichen Leben? Dann taucht die Gruppe im Schwimmbecken ab, um in eher wenig eleganten Formationen wieder auf die Wasseroberfläche zu kommen. Die Reaktion kann kaum ausbleiben. Mit Kommentaren wie: Synchronschwimmen? Ist das nicht ein Nixen-Ballett wie man es aus dem Hollywoodfilm „Badende Venus“ kennt? Na ja, Frauen spielen ja auch Fußball!

Eher zufällig sind die Männer auf eine Notiz im Internet gestoßen: In Norwegen finden die Weltmeisterschaften im Synchronschwimmen für Männer statt. Ein französisches Team hat sich offenbar noch nicht angemeldet (wohl aber ein deutsches). Die Teilnahme am Wettbewerb wird zum berühmten „Silberstreif am Horizont“: Endlich haben die Underdogs eine Chance zu beweisen, was in ihnen steckt.