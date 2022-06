Filmkritik zu "Chiara": Die Familie als Mauer des Schweigens

Von Gabriele Flossmann

In diesem Film versucht eine 15-Jährige, die Mauer des Schweigens in ihrer Familie zu durchbrechen. Ein schwieriges Unterfangen, weil in ihrer Heimat Kalabrien das Reden schlecht für Gesundheit und Leben sein kann. Die Gegend gilt als einer der weltweiten Hauptumschlagplätze von Kokain. Und der von der Mafia kontrollierte moralische Abgrund an der Stiefelspitze Italiens saugt alle Ebenen der Gesellschaft tief hinunter.

Chiara, die titelgebende Protagonistin, bemerkt zunächst nichts davon. Die junge Kalabresin ist eine normale Teenagerin: Sie hört Rap-Musik, surft auf Instagram und versteckt sich mit ihren Freundinnen, um heimlich zu rauchen. Am 18. Geburtstag ihrer Schwester beginnt Chiara zu ahnen, dass unter der oberflächlichen Familienidylle etwas Dunkles lauert. Als der Vater verschwindet, macht sie sich auf die Suche nach Antworten.