Filmkritik zu "Beautiful Disaster": Zwischen One-Night-Stand und Boxkampf

Im Mittelpunkt des schönen Missgeschicks stehen Travis und Abby. Er ist so ziemlich alles, was sie verabscheut. Travis ist Student, fährt ein Harley-Motorrad, trägt Tattoos und wird schnell wütend. Wegen seiner zahlreichen One-Night-Stands gilt er außerdem als „Sex am Stiel“ des Uni-Geländes.

Auf Abby wirkt Travis vor allem arrogant und „anlassig“, wie man sexuelle Anbiederungen nennt. Es stört sie, dass er seine Nächte mit illegalen Boxkämpfen totschlägt. Als sie Travis mehrmals abblitzen lässt, fordert er sie zu einer Wette heraus.

Die Annäherung zwischen den beiden ist sehr vorhersehbar. Trotzdem will man einfach wissen, wie es weiter geht.

INFO: USA 2023. 105 Min. Von Roger Kumble. Mit Virginia Gardner, Dylan Sprouse.