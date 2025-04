Filmkritik zu "Wenn das Licht bricht": Zwei Seiten einer Dreiecksbeziehung

In den in magisches Licht getauchten ersten Einstellungen werden dem Publikum die Protagonisten vorgestellt. Una, eine pansexuelle Kunststudentin, die eine leidenschaftliche Affäre mit Diddi hat, mit dem sie in einer Band spielt. Am Morgen danach will Diddi – noch müde und verkatert – irgendwie nach Hause kommen. Kann er sich das Auto von Unas Mitbewohnerin Gunni ausleihen? Ja. In einem riesigen Tunnel auf seinem Nachhauseweg schießt plötzlich ein Feuerball nach einem Autounfall wie ein Torpedo nach vorne und setzt nachkommende Fahrzeuge in Brand. Dies geschieht so früh im Film, dass diese erzählte Szene nicht als Spoiler gewertet werden kann. Una und Gunni befürchten das Schlimmste, als sie vom Unfall erfahren. Die zuständigen Behörden bestätigen Diddis Tod – und berichten von anderen Opfern. Una befürchtet, indirekt dafür verantwortlich zu sein, da sie den Freund in den Stunden davor daran gehindert hat, rechtzeitig und damit vielleicht auch unversehrt nach Hause zu kommen.