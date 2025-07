"Together – Unzertrennlich": Liebesleben als Bodyhorror

Millie und Tim – gespielt von Alison Brie und Dave Franco, die tatsächlich ein Paar sind – ziehen in eine kleine Gemeinde. Mit ein Grund ist ein Heiratsantrag, den Millie auf einer Party an „ihren“ Tim richtet – und der sie abblitzen lässt, dass es zum Fremdschämen ist. Um sich abzulenken – oder um sich zu rächen? – wird Millie Lehrerin in einer kleinen, ländlichen Gemeinde an.

Schnell wird klar: In dieser Beziehung hat Millie die Zügel in der Hand. Sie ist im Beruf erfolgreich, während sich Tim eher glücklos als Musiker versucht. Er besitzt kein Auto und ist daher mehr denn je auf sie angewiesen. Fast wirkt es so, als sei Tim ohne Millie überhaupt nicht lebensfähig. Franco verleiht seiner Rolle eine derartig unbeholfene Loser-Mentalität, dass man kaum versteht, was sie an ihm findet.