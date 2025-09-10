50 junge Männer, einer aus jedem US-Bundesstaat, versammeln sich in einem dystopischen Amerika des fortgeschrittenen Kapitalismus zu einem langen Marsch. So lang sie ihre Füße tragen, müssen sie das Land durchqueren. Wer, egal aus welchem Grund, nicht weiter kann, wird erschossen. Am Ende bleibt einer übrig, und der hat einen beliebigen Wunsch frei. Nur eine Klausel gibt es: Der Wunsch darf nicht die aktuellen politischen Verhältnisse verändern.

Dystopie oder Vision?

Stephen Kings früher Roman „The Long Walk“ war Vorlage für Francis Lawrences reißerischem Drama um junge Männer, die zur Unterhaltung der Reichen zu diesem Spektakel antreten müssen. Panzerwagen begleiten die Marschierer, der Kommandant sieht aus wie ein Major aus „Apocalypse Now“.

Oder wie einer der Militärs der National Guard, die schon in Washington patrouillieren. Der Film kann als düstere Vision gelesen werden. Quo vadis, USA?

