Filmkritik zu "The Negotiator": Aus der Deckung gewagt

Von Susanne Lintl

Eine Whistleblowerin (Lily James), die brisante Akten aus ihrer Firma mitgenommen hat, bekommt kalte Füße und will die Dokumente zurückgeben. Dafür braucht sie einen Mittelsmann, der ihr den Kontakt herstellt. Sie findet ihn in Ash (Riz Ahmed), Profi durch und durch. Doch die Übergabe geht schief und – Ashs Worst-Case-Szenario – er wagt sich für sie aus der Deckung. Von da an müssen beide um ihr Leben rennen.