Filmkritik zu "The Negotiator": Aus der Deckung gewagt
Packender Thriller rund um eine Whistleblowerin, die kalte Füße bekommen hat und gemeinsam mit ihrem Kontaktmann gejagt wird.
Von Susanne Lintl
Eine Whistleblowerin (Lily James), die brisante Akten aus ihrer Firma mitgenommen hat, bekommt kalte Füße und will die Dokumente zurückgeben. Dafür braucht sie einen Mittelsmann, der ihr den Kontakt herstellt. Sie findet ihn in Ash (Riz Ahmed), Profi durch und durch. Doch die Übergabe geht schief und – Ashs Worst-Case-Szenario – er wagt sich für sie aus der Deckung. Von da an müssen beide um ihr Leben rennen.
David Mackenzie liefert einen atemlosen Thriller, der einen zwei Stunden lang in Schach hält. Danach atmet man erst einmal tief durch.
INFO: USA 2024. 112 Min. Von David Mackenzie. Mit Riz Ahmed, Lily James.
