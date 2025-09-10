"The Klimperclown": Helge Schneider als Clown und begnadeter Musiker

Was assoziiert man mit Helge Schneider? – 90 Prozent von uns würden wohl „Katzenklo“ sagen. Das sinnentleerte Lied von der Katze, die ihr Katzenklo froh macht. Eigentlich unglaublich, dass man es mit etwas so Absurdem zu so großer Berühmtheit schaffen kann.

Von Jazz bis Klassik

Helge Schneider ist dieses Kunststück gelungen. Weil er sich selber nicht so ernst nimmt und sich bezüglich seines Schaffens stets alle Optionen offengelassen hat. Irgendwie ist er im Lauf der Jahre mit seiner Bühnen-Kunstfigur verschmolzen, ist zum Stimmen- und Wortakrobaten und Klimperclown geworden. Was er zweifellos ist: ein fantastischer Musiker. Mühelos bearbeitet er jedes ihm dargebotene Instrument und offenbart ein breites Repertoire von Jazz über Schlager bis Klassik.

Schneider ist Sportwagenfan und Besitzer einer Finca in Spanien, ist mit Alexander Kluge befreundet und liebt Anzüge. Ein originelles Porträt zum 70. Geburtstag des Künstlers.

INFO: D 2024. 82 Min. Von Sandro Giampietro, Helge Schneider.