Filmkritik zu "Saint-Exupéry – Die Geschichte vor dem kleinen Prinzen“: Saint-Ex

Von Susanne Lintl

Er sah, so wie er es seiner berühmten Romanfigur, dem kleinen Prinzen, in den Mund legte, mit dem Herzen gut. Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) war nicht nur ein mutiger Pilot, sondern auch ein Mann, der unerschütterlich zu denen stand, die ihm etwas bedeuteten. So wie zu seinem Freund Henri Guillaumet, der mit ihm in den Dreißigerjahren in Argentinien für die Postgesellschaft Aéropostale arbeitete. Guillaumet war Pilot wie Saint-Exupéry, ein Draufgänger wie er. Als die Bahn für den Posttransport immer mehr an Bedeutung gewinnt, geraten die Piloten unter Druck.