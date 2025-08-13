Filmkritik zu "My Partners": Lieber Polyamorie als Monogamie

Von Gabriele Flossmann

Spontan und ohne Angst vor Komplexität geht es in dieser estnischen Doku nicht nur um Sex oder Freiheit – es geht um Verletzlichkeit, Kommunikation und die nötige Offenheit, um die Regeln der Liebe neu zu schreiben. Sie beleuchtet unter der Anleitung einer Therapeutin und mit einer klar definierten Vereinbarung über Regeln die Grenzen und die Komplexität offener Partnerschaften. Der Film begleitet drei Paare – zwei aus Estland und eines aus Deutschland – die lieber in offenen Partnerschaften leben als in monogamen Zweierbeziehungen.