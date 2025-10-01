Filmkritik zu "Momo": Zeitreserve aus dem Sprayfläschchen

Von Susanne Lintl

Viermal hat Michael Endes Klassiker „Momo“ bereits den Weg auf die Kinoleinwand gefunden – nun versucht sich der deutsche Regisseur Christian Ditter an einer weiteren, modernen Version.

Der Agent, der das Geheimnis der Zeitdiebe verrät, ist bei ihm eine Agentin in weißem Designeroverall, die ihre kostbaren Zeitreserven in einer Art Asthmasprayfläschchen abgefüllt hat und gierig daran saugt, wenn ihre Kraft nachlässt.