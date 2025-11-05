Filmkritik zu "Mission Santa - Ein Elf rettet Weihnachten"

Die Werkstatt des Weihnachtsmanns wurde komplett modernisiert. Magie und Tradition wurden durch Automatisierung und Effizienz ersetzt. Es scheint sogar, als hätte sich der Weihnachtsmann selbst zur Ruhe gesetzt und die Arbeit am Nordpol einer neuen Generation prozessorientierter, technikaffiner Elfen überlassen. Das hatte Yoyo, ein liebenswerter, aber naiver Elf, am ersten Tag seines Traumjobs in der neuen Werkstatt des Weihnachtsmanns nicht erwartet.

Doch als ein skrupelloser, rachsüchtiger Hacker die Kontrolle über den Nordpol übernimmt, weicht Yoyos Schock über den seelenlosen Zustand der Werkstatt schnell einer anderen Angst: Weihnachten ist in Gefahr, wenn der Weihnachtsmann nicht gefunden wird. Zum Glück wissen Yoyo und sein Großvater, wo der Weihnachtsmann zu finden ist. Mit der zynischen Weihnachts-Personalchefin, seinem treuen Rentierwelpen Biscuit und der Verpackungsdrohne Snowflake macht sich Yoyo auf zu seiner Mission: Die Rettung von Weihnachten. Netter vorweihnachtlicher Animationsfilm.

INFO: USA/D/IND 2025. 91 Min. Von Ricard Cusso und Damjan Mitrevski.