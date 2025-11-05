Filmkritik zu "Mission Mäusejagd: Chaos unterm Weihnachtsbaum"

Ein Mensch-und-Maus-Spiel sorgt für vorweihnachtliche Turbulenzen. Zwei grundverschiedene Familien liefern sich einen turbulenten Kampf um die Vorherrschaft innerhalb der vier Wände, die sie beide als ihre eigenen betrachten: Die eine – menschliche – Familie besteht aus Mikkel und seinen nächsten Angehörigen.

Sie haben ein leer stehendes Anwesen geerbt, in dem sie nun die Feiertage verbringen wollen. Sehr zum Ärger einer Mäusefamilie, die sich dort eingerichtet hat – und sich ebenfalls auf das Weihnachtsfest freut. Damit beginnt ein Machtkampf zwischen Mäusen und Menschen. Originelle Familienkomödie in skandinavischem Weihnachtsambiente.

NO 2025. 77 Min. Von Henrik Martin Dahlsbakken. Mit Lina Larissa Strahl.