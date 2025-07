Filmkritik zu "Mädchen Mädchen": Auf der Suche nach einem Orgasmus

Von Gabriele Flossmann

Als Dennis Gansel vor 25 Jahren die Teenie-Komödie „Mädchen, Mädchen“ inszenierte, wurde er von der Kritik arg zerzaust. Nach seinem preisgekrönten Debüt mit dem TV-Politthriller „Das Phantom“ (2000) wollte man von der neuen deutschen Regiehoffnung anderes sehen als „schmuddel-feministische Freizügigkeiten“ von drei Gymnasiastinnen, die endlich ihren ersten Orgasmus erleben wollen.

Aber es gibt sie ja auch heute – die Teenies, die ihre ersten Sex-Abenteuer erleben wollen. Was die Neuauflage rund um die Orgasmus-Suche der drei Freundinnen Inken, Vicky und Lena betrifft, so scheint sie genauso an den gestylten Haaren der Darstellerinnen herbeigezogen wie das Original vor einem Vierteljahrhundert. Und auch die Dialoge wirken gewollt zotig und untergriffig.