Filmkritik zu "Love Hurts - Liebe tut weh": Makler muss sich der Vergangenheit stellen

Von Gabriele Flossmann

In der Action-Komödie spielt Ke Huy Quan einen sanftmütigen Makler mit dunkler Vergangenheit. Der Schauspieler ist nach seinem Comeback in „Everything Everywhere All at Once“ auf einer Erfolgswelle. In diesem Film wirkt er ein wenig wie ein Jackie-Chan-Nachahmer, zeigt sich aber spielfreudig: Als Kleinbürger, der dafür kämpft, nichts Besonderes, sondern einfach nur ein Makler sein zu dürfen, auch wenn das Biest von früher - er war Gangster - raus will.

Der charismatische Darsteller deutet in der Hauptrolle so viel Potential an, dass es umso mehr enttäuscht, wenn davon kaum etwas in die Handlung einfließt. Die tatsächliche Story, die immer wieder von Erzählungen verschiedener Figuren aus dem Off begleitet wird, in denen diese dem Publikum vermitteln wollen, was in ihnen vorgeht, ist bedeutend schlichter, als selbst die kurze Laufzeit von merklich weniger als eineinhalb Stunden (mit langsamem Abspann) vermuten lässt.