Filmkritik zu "Longlegs": Jagd nach Serienmörder – und Nicolas Cage

Doch warum hat dieser ein besonderes Interesse an ihr? Gibt es da eine persönliche Verbindung?

Aber bei den Tatorten scheint es zunächst immer so, dass Familienväter ihre eigenen Frauen, Töchter und Söhne grausam gemetzelt und anschließend sich selbst gerichtet haben. Als man neben den toten Familienvätern wiederholt Briefe mit okkulten Symbolen entdeckt, alle unterzeichnet mit dem Namen „Longlegs“, keimt ein Verdacht auf: Die Väter hatten ihre eigenen Familien entweder im Auftrag dieses mysteriösen Longlegs ausgerottet – oder dieser hatte jeweils selbst in brutalster Weise „Hand angelegt“.

Horror-Nachwuchs

In diesem höchst raffiniert inszenierten Horrorfilm wirkt jedes Detail sehr bewusst in Szene gesetzt. Und zwar von Oz Perkins, dem unbestreitbar talentierten Sohn des Hollywood-Stars Anthony Perkins, der einst in Alfred Hitchcocks Horror-Klassiker „Psycho“ Filmgeschichte schrieb. Als krankhaft mutterfixierter Motel-Besitzer Norman Bates.

Von den niedrigen Kamerawinkeln, die den Zuschauer zum ängstlich geduckten Beobachter des Geschehens machen, bis zu den schrillen Tonausbrüchen, die unterschwellig an „Psycho“ erinnern, verstärkt sich der Eindruck: Hier hat ein Regisseur das Sagen, der mit Horrorfilmen großgeworden ist.

Zumindest mit dem seines Vaters.

Sein eigener Film wirkt wie von einem tiefen Pessimismus durchzogen. Der Himmel ist verregnet, die Häuser drohen mit gleichförmigen Holzfassaden, die dem Publikum suggerieren, dass es dahinter mörderisch zugeht.