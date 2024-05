Filmkritik zu "Late Night With The Devil": Show gerät außer Kontrolle

Also muss sich der australische TV-Star etwas Besonderes einfallen lassen. Für die Halloween-Ausgabe seiner Late-Night-Show lädt er lauter Gäste aus der paranormalen Welt ein.

Etwa das Medium Christou, der Kontakt zu Toten aufnehmen kann. Den Skeptiker Carmichel Haig, der beweisen will, dass all der Glaube an unerklärliche Phänomene Humbug ist. Oder die unheimliche Lilly D’Abo, die als Einzige den Massenselbstmord bei einem satanischen Kult überlebt hat.

Müßig zu sagen, dass die Show ihrem Master bei diesen Gästen entgleitet. Und das ist furchtbar witzig.

INFO: AUS/AE/USA 2024. 93 Min. Von C. & C. Cairnes. Mit David Dastmalchian.