Horror-Schocker "Keeper": Allein im Wald - und doch nicht allein

Von Gabriele Flossmann

Der Horrorfilm von Regisseur Osgood Perkins erzählt von einem romantischen Ausflug eines Paares, der in einen Albtraum kippt.

Liz und Malcolm reisen in eine abgelegene Hütte im Wald. Plötzlich verschwindet Malcolm, und Liz bleibt allein zurück. Sie spürt aber, dass sie nicht allein ist – auch eine unheilvolle Präsenz macht sich in dem geheimnisvollen Haus bemerkbar.

Mit atmosphärischer Bildsprache und beklemmendem Sounddesign baut Perkins hohe psychologische Spannung ohne blutige Schock-Elemente auf. Die Größe des Hauses lässt sich kaum einschätzen, weil Räume, Türen und sogar Treppenhäuser stets im Verhältnis zu der Person inszeniert werden, die sich darin aufhält – was die unheimliche Atmosphäre nur noch verstärkt.

Hier zeigt sich auch die Stärke des Films: Das Haus wirkt wie eine eigene Figur, die durch eigenwillige Perspektiven auf die zahlreichen Fenster oder die Feinheiten der Lüftungsanlage eine eigen(artig)e Persönlichkeit erhält. Bei dieser Ausgangslage ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Dinge schiefgehen.