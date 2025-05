Filmkritik zu "Karate Kid: Legends": Jackie Chan hat es noch immer drauf

Von Susanne Lintl

Es ist ein Fehler, Li Fong zu unterschätzen. Auch wenn er nur 57 Kilo wiegt, ist der Teenager ein exzellenter Kampfsportler. Kein Wunder, hatte er doch in Peking den besten Lehrmeister, den man sich wünschen kann: Han Shifu. Bald sind Lis Kampfkünste auch in New York gefragt, wohin er mit seiner Mutter, einer Ärztin, übersiedelt ist. Um sich gegen die Local Heroes zu behaupten, muss er allerdings noch zu seinen Kung-Fu-Kenntnissen Karate lernen.