Filmkritik zu "Hundschuldig": Ein bissiger Hund steht vor Gericht

Die Schweizer Regisseurin Lætitia Dosch, die das Drehbuch geschrieben und auch selbst die Rolle der Anwältin von Hund und Herrl übernommen hat, erweist sich als scharfe und humorbegabte Beobachterin der heutigen Immer-noch-Wohlstandsgesellschaft. Einer Gesellschaft, in jeder und jede glaubt, für etwas „stehen“ zu müssen. Von Feminismus, Pazifismus über Vegetarismus und Veganismus bis hin zu Natur- und Tierschutz. Bei ihren Recherchen zum Thema stieß Dosch auf einen ähnlichen Fall, der bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ging. Der Hund wurde getötet, noch bevor der Fall entschieden war. Aber statt sich in ihrem Film auf die Persiflage einer woken Gemütsschieflage zu konzentrieren, will sie offenbar, dass ihre Anamnese einer gespaltenen Gesellschaft nicht – oder nicht nur – zum Lachen bringt. Sie will auch ernst genommen werden. Vielleicht tendiert sie deshalb in ihrer Darstellung der Hunde-Anwältin zu einem nervigen Overacting. So wie sich der Hund vorzugsweise in Frauen verbeißt, die ihm die Pole-Position beim Herrchen streitig machen könnten, so verhalten sich auch die Menschen, die verbissen ihre Karriere verfolgen.