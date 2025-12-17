"Herz aus Eis“: Marion Cottillard als arrogante Filmdiva

Von Gabriele Flossmann Inspiriert von Hans Christian Andersens „Die Schneekönigin“, erzählt dieser düster-schillernde und sehr gemächlich erzählte Fantasy-Film die Geschichte des Waisenmädchens Jeanne. Die 16-Jährige ist nach dem Tod ihrer Mutter in einem Kinderheim aufgewachsen. Das Original des vor 150 Jahren verstorbenen dänischen Märchenerzählers erzählt von Liebe und Errettung in einer (gefühls-)kalten Zeit. Ein höchst aktuelles Thema also. Allerdings dekonstruiert die Verfilmung die literarische Vorlage mit einer künstlich-künstlerischen Struktur. Was nicht immer märchenhaft ausgeht. Der Film spielt in den 1970er-Jahren in Frankreich. Die Handlung entfaltet sich über eine weibliche Stimme, die aus dem Off vom Reich der Schneekönigin erzählt.

Das Bild gleitet über schneebedeckte Berglandschaften. Eine Welt, deren Kälte unheimlich und überwältigend erscheint. Jeanne ist gerade aus dem Pflegeheim geflohen und irrlichtert durch den tiefen, weißen Schnee. In einem französischen Alpenstädtchen findet sie schließlich Zuflucht. Im Keller eines Filmstudios, das mitten in den Dreharbeiten zu einer Verfilmung von Andersens „Schneekönigin“ steckt. Filmset Mitten im kunsteisig glitzernden Filmset erblickt sie Marion Cotillard als „Schneekönigin“ – und ist sofort von der kühlen Ausstrahlung der schönen Schauspielerin fasziniert. Immer noch geprägt von Trauer und Einsamkeit nach dem Tod ihrer Mutter idealisiert sie den Filmstar als mütterliche, feminine und möglicherweise sogar romantische Figur. Trotz der arroganten und kaltherzigen Allüren, die zum Vorschein kommen, wenn die Filmkamera gerade nicht läuft. Um ihr näher zu kommen, mogelt sich Jeanne als Nebendarstellerin in den Cast. Die eindringlichen Blicke der „Schneekönigin“ ergreifen Jeanne so sehr, dass sich ihre Augen immer wieder mit Tränen füllen.

