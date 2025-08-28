Filmkritik zu "Gangster Gang 2“: Gutes tun nicht leicht gemacht

Wie überzeugt man eine Welt, die man jahrelang bestohlen und reingelegt hat davon, dass man plötzlich auf der Seite der Guten steht? Ganz einfach: Indem man eine noch gefährlichere Schurkenbande – die Badgirls – daran hindert, ihren perfiden Plan in die Tat umzusetzen.

Im Jahr 2022 sah das noch ganz anders aus. Damals sorgte die „Gangster Gang“ erstmals für ordentlichen Wirbel. Regisseur Pierre Perifel präsentiert den zweiten Teil des Animationsabenteuers, der erneut jede Menge Spaß für Klein und Groß verspricht. Die Animation ist farbenfroh und anschaulich. Mr. Wolf, Mr. Piranha, Mr. Shark, Mr. Snake und Ms. Tarantula haben sich geschworen, das „Böse sein“ endgültig hinter sich zu lassen und ein ehrliches Leben zu führen.

Doch es steht ihnen einiges im Weg. Mit rasanter Action, die stellenweise an „Mission Impossible“ für Kinder erinnert, gelingt mit jeder Menge Humor eine Fortsetzung, die sich selbst nicht so ernst nimmt.

INFO: USA 2025. 104 Min. Von Pierre Perifel, mit der Stimme von Sebastian Bezzel.