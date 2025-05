Filmkritik zu "Final Destination: Bloodlines": Von der Großmutter grausliche Träume geerbt

Von Gabriele Flossmann

Rund ein Vierteljahrhundert ist es her, dass ein Teenager einen Flugzeugabsturz vorhersah, seine Freunde rettete und damit den Tod persönlich auf den Plan rief, der nach und nach alle dahinraffte – auf höchst kuriose und brutale Weise natürlich. Der sechste Teil dieses Franchise knüpft an diesen Ausgangspunkt an: Ein junges Mädchen hatte in den 1960er-Jahren immer wieder Albträume von bevorstehenden Katastrophen. Jahrzehnte später beginnt die Enkelin der einstigen Visionärin beunruhigende Träume zu haben. Ihre eigene Familie soll offenbar ausgerottet werden.