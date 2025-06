Filmkritik zu "Direct Action": Mosaik einer Umwelt-Aktivistengruppe

Von Gabriele Flossmann

Zunächst fühlt man sich im Film wie beim Zuhören einer Rede, bei der jeglicher Kontext fehlt. Er beginnt mit einem Close-up auf eine riesige Wanne, in die weißes Pulver rieselt, gefolgt von Wasser. Nach Minuten erst beginnt der Brei seine Identität zu zeigen: Hier wird in großer Dimension Brotteig mit bloßen Händen angerührt. Danach ein minutenlanger Blick auf einen Aussichtsturm mit Windrädchen. Ähnlich fragmentarisch reiht sich Tableau an Tableau: Bis sich das filmische Mosaik zu einem Bild der Umwelt-Aktivistengruppe ZAD zusammenfügt. Zu einer „zone à défendre“ gegen ein Flughafenprojekt nahe Nantes, das im Jahr 2010 verhindert wurde.