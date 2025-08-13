Filmkritik zu "Die Farben der Zeit": Vergnügliche Ahnenforschung

Von Gabriele Flossmann

Die Kriminalkomödie spielt in zwei Jahrhunderten. Sie folgt den Abenteuern von Adèle, einer Frau aus der französischen Provinz, die Paris an der Schwelle zur Belle Époque erkunden will. Sie entdeckt eine Stadt an der Schwelle zur Moderne, die mit dem Aufkommen der Fotografie und der impressionistischen Malerei die Kreativität der neuen Avantgarde beflügelt.

Der zweite Handlungsstrang dreht sich um ihre Nachkommen im Jahr 2024. Vier Cousins und Cousinen, die allesamt sehr unterschiedliche Leben führen – bis sie entdecken, dass sie eine mysteriöse Familiengeschichte verbindet. Während der Teil des Films, der im Jahr 1895 spielt, auch historische Figuren wie Sarah Bernhardt und Félix Nadar einbezieht, leidet die zeitgenössische Ebene ein wenig an unterentwickelten Charakteren und klischeehaften Betrachtungen darüber, wie sehr heutzutage alle von ihren Smartphones und viralem Ruhm besessen sind.