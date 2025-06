Filmkritik zu "Die Bonnards - malen und lieben": Künstlerin, keine Muse

Von Gabriele Flossmann

In seiner Malerei widmete sich der Franzose Pierre Bonnard der Darstellung lichtdurchfluteter Interieurs, weiblicher Akte und bukolischer Landschaften. Zu seinen künstlerischen Vorbildern zählte der Postimpressionist Paul Gauguin, von dem er den opulenten Einsatz kräftiger Farben übernahm. Nach der Mitte seines Lebens nahm seine Kunst noch einmal eine unerwartete Wendung. Das liegt an einer Frau: Marthe de Méligny, die sich selbst gerne als Adelige inszeniert, stellt sein Leben auf den Kopf. Er erkennt sie als seine Muse und bildet sie immer und immer wieder ab. Am Ende entstehen von Marthe mehr als 140 Gemälde und 700 Zeichnungen.