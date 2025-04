Filmkritik zu "Der König der Könige": Jesu Werdegang als Gute-Nacht-Geschichte

Von Gabriele Flossmann

Für einen Animationsfilm über Jesus und die Ostergeschichte ist die Figur Jesus in diesem Animationsfilm überraschend wenig präsent. Aber die Geschichte ist tiefgründig und wird auf wohltuende Weise schnörkellos erzählt. Sie basiert lose auf Dickens’ Kinderroman „Das Leben unseres Herrn“, der den koreanischen Regisseur Seong-ho Jang zeitlebens inspiriert hat.

In seinem Film lässt er Charles Dickens (in der Originalfassung gesprochen von Kenneth Branagh) seinem kleinen Sohn Walter den irdischen Werdegang von Gottes Sohn als Gute-Nacht-Geschichte erzählen. Von seinem Leben und seinen Lehren, von seinem Tod und seiner Auferstehung. Der Film kann damit ein sehr poetisch schönes Lehrmittel für all jene sein, die die Ostergeschichte zum ersten Mal hören. Im Film ist auch Jesus selbst zu hören (gesprochen mit Anmut und Feingefühl von Oscar Isaac).