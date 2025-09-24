Filmkritik zu "Das tiefste Blau": Nicht reif für die Altenkolonie

Von Susanne Lintl

Ein Orden wird Tereza umgehängt – die 77-Jährige ist nun „Lebendes Nationalerbe“. Sie ist das in einem faschistischen Staat, der Alte als lästigen Ballast behandelt, der die letzten Lebensjahre in abgelegenen Seniorenkolonien abhängen muss. Tereza lässt sich das nicht gefallen: Sie haut ab, schafft es mit einem Privatflugzeug ins Amazonasgebiet. Reklamiert sich dort auf einen alten Holzkahn und holt sich ihr Leben zurück. Neue beste Freundin inklusive.