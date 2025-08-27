Filmkritik zu "Caught Stealing": "Nicht ohne meinen Kater"

Von Gabriele Flossmann

Er dreht mit Vorliebe Psycho-Melodramen und Thriller. Und er quält und/oder deformiert auf der Leinwand gerne Körper. Wie etwa in „Black Swan“, in dem er das brutale Ballerina-Dasein zeigt, das vor allem aus tanzen, üben, hungern besteht. Bis Körper und Geist versagen. Oder das Außenseiter-Drama „The Whale“ rund um einen seelisch zart besaiteten und körperlich monströsen „Helden“. Dabei will er doch nur unterhalten: der amerikanische Regisseur Darren Aronofsky.

Wohl greift er für seine Filme gerne auf Comic-Vorlagen zurück. Im amerikanischen Schriftsteller und Comic-Autor Charlie Huston hat Aronofsky einmal mehr eine verwandte Seele gefunden und dessen gleichnamigen Krimi-Bestseller als Vorlage für diesen Film genommen. In der in den 1990er-Jahren Jahren in New York City spielenden Geschichte steht wieder einmal ein Außenseiter im Mittelpunkt: Hank – sympathisch dargestellt von Austin Butler, der schon als „Elvis“ gute Figur machte. In der Highschool war Hank ein vielversprechender Baseballspieler. Einen Knöchelbruch später ist er ein Barkeeper in New York City. Mit schmerzenden Füßen, einem sich entwickelnden Alkoholproblem. Einziger Lichtblick ist die aufkeimende Love-Story zwischen ihm und einer attraktiven Kollegin.