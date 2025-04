Filmkritik zu "A Working Man": Glatzenträger in Aktion

Von Gabriele Flossmann

Das einschlägige Publikum kennt und schätzt den alternden Actionhelden und stahlharten Macho-Krieger Jason Statham bereits seit einem Vierteljahrhundert. Im neuen Selbstjustiz-Action-Spektakel will Statham vor allem einmal mehr die Erwartungen an sich und an das Genre bedienen. Dazu will er auch noch besonders zeitgemäß sein: Quasi am Puls der Gegenwart ist der sich erhärtende Verdacht, dass in den USA in der Ober- wie auch in der Unterwelt eine russische Mafia agiert. Die Story selbst ist alles andere als neu: Ein ausgedienter Soldat will nicht mehr kämpfen und töten, sondern einem „ordentlichen“ Job nachgehen – als Bauleiter in Chicago. Das geht so lange gut, bis die Tochter seines Chefs entführt wird.