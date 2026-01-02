Filmförderung: Nur mehr rund 55 Mio. Euro für FISAplus 2026

Die im Wirtschaftsministerium angesiedelte Filmförderschiene FISAplus, die im Vorjahr reformiert wurde, ist seit heute, Freitag, wieder zur Einreichung geöffnet. Allerdings gibt es einen deutlichen Rückgang in der Dotierung des Topfes: Nachdem das Programm auf neue Beine gestellt wurde, waren im Herbst 2025 80 Mio. Euro zur Verfügung gestellt worden, 2026 sind es laut Informationen des Ministeriums 54,93 Mio. Euro, wie es auf APA-Anfrage hieß.

Beliebtes "Green Filming" 2025 wurden laut Aussendung rund 50 nationale und internationale Film- und Serienprojekte gefördert, darunter Produktionen für Netflix und das ZDF. Der "Green Filming Bonus", der die Förderung um fünf Prozent erhöht, wurde stark nachgefragt: Demnach setzten 43 Projekte auf umweltfreundlichere Produktionsweisen. Bis zum Förderstopp im Jänner 2025 waren seit Start des Programms 2023 180 Mio. Euro geflossen.