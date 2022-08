Filmfestival Locarno: Goldener Leopard für Julia Murats "Regra 34"

Für seinen Film "Matter out of Place", in dem er bildgewaltig schildert, wie unser Planet langsam mit den Müllbergen des Menschen verwächst, erhielt der Österreicher Nikolaus Geyrhalter zwar nicht den Goldenen Leoparden, dafür aber den Umweltfilm-Preis Pardo Verde WWF. Auch eine zweite österreichische Produktion, Ruth Maders Glaubensdrama "Serviam" um Druck und Gewalt in einer Klosterschule, war im Wettbewerb vertreten.

In der Kategorie Concorso Cineasti del presente gewann die slovakische Regisseurin Tereza Nvotová für ihren Film "Svetlonoc" ("Nightsiren") einen Goldenen Leoparden. Darin erzählt sie die Geschichte einer jungen Frau, die in ihr Heimatdorf in den Bergen zurückkehrt. Dort sucht sie nach Antworten auf Fragen, die auf ihre schwierige Kindheit zurückgehen.

Der Spezialpreis in derselben Kategorie ging an Christina Tynkevych für "Yak Tam Katia?" ("How Is Katia?"), jener für die beste Nachwuchsregie an Juraj Lerotić für "Sigurno Mjesto" ("Safe Place"). Letzterer gewann außerdem den Preis für den besten Debütfilm.

Alle Preise werden am Samstagabend im Rahmen einer Festivalabschlusszeremonie auf der Piazza Grande überreicht.