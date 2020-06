Filmfestival Locarno: Auftakt nach Maß

Zum Auftakt des 65. Filmfestivals Locarno ist die britische Schauspielerin Charlotte Rampling am Mittwochabend mit dem Excellence Award ausgezeichnet worden. Beifall gab es auch für Uraufführung des britischen Thrillers "The Sweeney", mit der das Filmfest am malerischen Lago Maggiore eröffnet wurde. Bereits am heutigen Donnerstag ist die erste von fünf österreichischen Produktionen in Locarno zu sehen - im Rahmen der Retrospektive läuft Otto Premingers Frühwerk "Die große Liebe" (1931).



Auch der zweite österreichische Auftritt am Samstag hat historischen Charakter. Eingebettet in die "Leoparden von morgen" wird die Viennale anlässlich ihres 50. Geburtstags mit einer Hommage geehrt, gezeigt werden die "20 Little Films", die seit 1995 als Auftragsarbeiten für Festivaltrailer an berühmte Filmschaffende vergeben wurden, um 16.15 Uhr. Unter den Kurzfilmen befinden sich etwa Werke von Leos Carax, Jean-Luc Godard und David Lynch, ebenso wie der letzte Film des kürzlich verstorbenen Chris Marker.