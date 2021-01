Filmfestival Diagonale auf Juni verschoben

Das Filmfestival Diagonale wird wegen der Pandemie verschoben. Es findet nun von 8. bis 13. Juni in Graz statt, hieß es in einer Aussendung. "Unter dem Eindruck der von der Bundesregierung am Wochenende verkündeten Maßnahmen zur Eindämmung der grassierenden Pandemie erscheint das Festival mit seinen zahlreichen parallelen Präsenzvorstellungen und der damit einhergehenden Reisetätigkeit zum ursprünglich geplanten Termin im März nicht mehr realisierbar", hieß es in einer Aussendung.

Auch für den Juni ist ein "strenges Covid-19-Sicherheitskonzept" vorgesehen, teilte das Leitungsduo Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber mit. "Hoffen wir darauf, im Juni ein Fest für den österreichischen Film, ein Fest für Graz feiern zu können. Freuen wir uns auf ein Festival, das dem nahe kommt, was wir öffentliches Leben nennen."