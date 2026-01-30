Kultur

Die Mutter aus "Kevin allein zuhause": Catherine O’Hara 71-jährig gestorben

Catherina O'Hara.
Spielte in zahlreichen Filmen und Serien, zuletzt Erfolg mit "Schitt's Creek".
30.01.26, 20:26

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Die kanadische Schauspielerin Catherine O’Hara, die in den "Kevin allein zu Haus"-Filmen die Mutter spielte und zahlreiche weitere Erfolge hatte, ist tot. Sie starb laut internationalen Medienberichten 71-jährig.

O’Hara war zuletzt unter anderem in der erfolgreichen Serie "Schitt's Creek" zu sehen.

Auch in der Hollywood-Satire „Studio“ und der Neuauflage der Horrorkomödie „Beetlejuice“ spielte sie mit. Berühmt wurde sie ursprünglich in der kanadischen Comedy-Serie „Second City Television“ (SCTV).  

kurier.at, ley  | 

Kommentare