Deutscher Regisseur Rosa von Praunheim 83-jährig gestorben

Der Filmemacher Rosa von Praunheim kämpfte für queere Sichtbarkeit lange bevor Regenbogenflaggen am Parlament wehten und Serien wie „Queer Eye“ liefen. Nun ist der in Riga geborene deutsche Film- und Theaterregisseur, Produzent, Autor und Aktivist 83-jährig gestorben. Er gilt als wichtiger Vertreter des Neuen Deutschen Films.

Viele kennen ihn als Regisseur, beispielsweise wegen seiner Filme „Die Bettwurst“ oder „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“. Manche erinnern sich an seine glitzernden und plüschigen Kostüme oder an streitlustige Auftritte in TV-Talkshows. Bei „Talk im Turm“ sagte er vor Jahren Dinge, die heute selbstverständlich klingen: „Homosexuell zu sein ist eine genauso gleichberechtigte Form der Sexualität.“ Diskutiert wurde damals über von Praunheims wohl umstrittenste Aktion. Er hatte 1991 den TV-Koch Alfred Biolek und den Komiker Hape Kerkeling im Fernsehen geoutet. Bei „Talk im Turm“ wollte der Moderator wissen, was ihn bewogen habe, andere der Homosexualität zu bezichtigen? Von Praunheim fragte zurück, was das Wort heißen solle, das klinge so eigenartig. „Bezichtige ich Sie der Heterosexualität?“