Erster Trailer: Neuer "He-Man" im Juni im Kino

In den 80er-Jahren zählte "He-Man" zu den beliebtesten Zeichentrickserien weltweit. Die dazugehörigen Actionfiguren, die "Masters Of The Universe", wurden millionenfach verkauft. Im kommenden Sommer kämpft der muskulöse Superheld auf der großen Leinwand wieder gegen seinen Erzfeind Skeletor. Der erste Trailer für den Kinofilm "Masters Of The Universe" (Kinostart: 4. Juni 2026) wurde jetzt veröffentlicht.

Darin ist zu sehen, wie der britische Schauspieler Nicholas Galitzine als Prinz Adam vom fernen Planeten Eternia zunächst auf der Erde lebt, bis er eines Tages das Zauberschwert findet, mit dessen Hilfe Adam Superkräfte erlangt und zum mächtigsten Mann des Universums wird - zu He-Man. Nun muss er in seine Heimat zurückkehren, um mit Man-At-Arms (Idris Elba), Teela (Camila Mendes), seiner grünen Raubkatze Cringer alias Battle Cat und weiteren Verbündeten Eternia vom bösartigen Skeletor (nicht zu erkennen: Jared Leto) und seinen Schergen zu befreien - und schließlich das gesamte Universum zu retten.

Vieles in dem effektlastigen Trailer erinnert an die Optik der klassischen Zeichentrickserie des Studios Filmation. Regie führte der Animationsexperte Travis Knight ("Kubo – Der tapfere Samurai"), der mit dem "Transformers"-Ableger "Bumblebee" bereits Erfahrungen auf dem Gebiet sammelte. Das Drehbuch verfasste Knights "Kubo"-Mitstreiter Chris Butler zusammen mit den Brüdern Aaron und Adam Nee ("The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt") sowie Dave Callaham ("Spider-Man: Across The Spider-Verse").