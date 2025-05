Willem Dafoe spielt Chef des Wiener Intercontinental

Hollywoodstar Willem Dafoe spielt in seinem nächsten Film den Chef des Wiener Hotel Intercontinental. Der in Wien gedrehte Film heißt "Der Souffleur", berichtet Variety .

„Der Souffleur“ zeigt Dafoe in der Rolle des alteingesessenen Hoteldirektors des Wiener InterContinental Hotels. Als er erfährt, dass sein geliebtes Hotel an einen argentinischen Bauträger verkauft werden soll, der plant, das Wahrzeichen komplett abzureißen und neu aufzubauen, startet er eine persönliche Vendetta gegen den neuen Eigentümer, heißt es in Variety.