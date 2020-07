Festwochen mit 95 Prozent Auslastung

Die ersten Wiener Festwochen unter der Intendanz von Markus Hinterhäuser haben eine Gesamtauslastung von 95,3 Prozent erreicht (2013: 90,78 Prozent).

Von 53.056 angebotenen Karten seien 50.561 ausgegeben worden, hieß es in einer Bilanz. 19 Produktionen waren ausverkauft. Die Gesamtbesucherzahl (inkl. Veranstaltungen bei freiem Eintritt) betrug 155.318.

Intendant Markus Hinterhäuser, Schauspieldirektorin Frie Leysen und Geschäftsführer Wolfgang Wais zogen ein positives Resümee: "Das Interesse des Publikums war großartig. Es herrschte für das, was bei den Wiener Festwochen in dieser Saison passierte, große Sympathie, Neugierde und Enthusiasmus. Besonders erfreulich war, dass das Publikum so offen auf Arbeiten von Künstlern reagierte, die hier nicht so bekannt sind, und auf die vielen genreübergreifenden Produktionen im Programm."